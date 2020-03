Dybala sobre coronavirus: "Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada"

Paulo Dybala es uno de los casi 20 futbolistas que han dado positivo a la prueba del coronavirus. El argentino que milita en la Juventus confirmó la noticia mediante sus redes sociales, que él junto a su novia, tienen el Covid-19. Días después de anunciar, la estrella argentina confesó que ya se está recuperando tras pasar momentos muy complicados.

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada", dijo Paulo Dybala en una entrevista concedida a la televisión oficial de la Juventus.

Además, la joya argentina confesó cuáles fueron sus principales síntomas luego de que se enteró que había dado positivo a la prueba de coronavirus, pandemia que hasta la fecha, ha cobrado miles de vidas y, Italia, junto a España, Estados Unidos y China, han sido los países más afectados.

"Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", puntualizó.

Como se sabe, hasta el momento se confirmó que solo tres jugadores de la Juventus están infectados del covid-19 y ellos son: Daniele Rugani, Blaise Matuidi y Paulo Dybala.

Dybala guarda la camiseta de Messi y Cristiano

"Tengo la camiseta de los 120 años del Juventus con firma de (Gianluigi) Buffon. No se cuántas personas tendrán esta camiseta. Y luego Messi y Cristiano. Se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario", concluyó.