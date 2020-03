Manchester United: Borussia Dortmund solo vendería a Jadon Sancho por 110 M€ [VIDEO]

La Premier League está detenida por la expansión del coronavirus en Inglaterra, pero a pesar de ello los clubes no dejan de estar activos, como el Manchester United. El histórico club inglés sigue fichando y ahora tiene en la mira al joven Jadon Sancho.

El atacante, que recién cumplió 20 años, es una de las preciadas joyas del fútbol mundial, con muchos equipos en distintas ligas como pretendientes. No obstante, su futuro estaría en su nación, Inglaterra, en el Manchester United exactamente.

Las recientes temporadas del habilidoso extremo con el Borussia Dortmund lo han convertido en un jugador consolidado, local e internacional, a pesar de su juventud. Esto hace que su fichaje sea una gran arma, además de importante apuesta a futuro.

Jadon Sancho, con 14 goles en 23 temporadas en lo que va de la temporada 2019-20 de la Bundesliga, no atraviesa por una buena relación con la directiva del Borussia Dortmund, la que está dispuesta a venderlo. No obstante, no lo dejarán ir con un precio barato.

El Manchester United tendría que pagar 110 millones de euros para hacerse con los servicios de Jadon Sancho, que ya tiene experiencia en Champions League y la Selección de Inglaterra absoluta. Sobre esto, Fabrizio Romano señaló que no será una transacción fácil.

¿Hasta cuándo dura el contrato de Jadon Sancho?

El actual vínculo del Jadon Sancho con el Borussia Dortmund dura hasta el 30 junio del 2022, pero el jugador busca salir en el futuro cercano, una postura que ya la conoce su representante. La espina clavada en su carrera es brillar en la Premier League.

EL DATO

Jadon Sancho inició su carrera en el Manchester City, donde no pudo debutar en la máxima categoría. ¿Será al rival de la ciudad?