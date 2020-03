Pepe Reina: "Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos"

Los efectos que ha tenido el coronavirus generó en los contagiados varios momentos difíciles y en el mundo del fútbol también lo han sufrido los mismos deportistas, como en el caso de Pepe Reina, quien pasó por un calvario en los días más fuertes de la enfermedad.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", declaró Reina en 'Corriere dello Sport'.

El guardameta español confesó que los primeros días de su cuarentena los vivió aislado en un cuarto. "Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", señaló el exintegrante de la "Roja".

Así mismo, Pepe Reina reveló que sus mejores momentos futbolísticos los ha pasado con el Napoli, sobretodo con la presencia de Maurizio Sarri como director técnico del conjunto "azzurri" desde el 2015 hasta el 2018.

"Nápoles es mi dimensión natural. Me di cuenta de eso cuando fui de Nápoles al Bayern de Múnich, entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Nápoles fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años de Nápoles con (Maurizio) Sarri en el banquillo".

Cabe recordar que Pepe Reina defendió los colores del Napoli en dos periodos, el primero fue en la edición 2013-2014 tras ser suplente con el Bayern Múnich en la pasada temporada, y del 2015 al 2018. El portero español fue uno de los autores de la obtención de la Copa de Italia en el 2014.