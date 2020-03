Griezmann se sincera: "Echo de menos enormemente el fútbol

El coronavirus obligó a que diversas ligas paren hasta nuevo aviso, y la Liga Santander no es ajeno a ello. Los jugadores vienen entrenando por su cuenta con la finalidad de no perder ritmo futbolístico hasta que nuevamente la pelotita vuelva a rodar.

Antoine Griezmann, atacante del Barcelona, está siguiendo al pie de la letras las indicaciones de Quique Setién, pero también está pasando más tiempo en los videojuegos, su otra pasión. Este lunes, 'Grizzi' respondió las inquietudes de los fanáticos y aprovechó para agregar que extraña el fútbol.

No solo se le conoce a Antoine Griezmann por ser un buen delantero y referente en la Selección de Francia, sino también por su pasión en los videojuegos. El 'Principito' es un maestro jugando en el Fortnite y también en League of Legends.

Como se sabe, 'Grizzi' incursionó en el mundo de los eSports y este lunes, con su equipo, respondió a todas las dudas de sus fanáticos entre partida y partida de League of Legends, un fenómeno a nivel mundial.

Cuando tocó el tema estar alejado de las canchas a causa del coronavirus, Griezmann se sinceró y agregó que echa de menos vestirse de corto e inflar las redes. "Va bien, no podemos hacer nada más. Echo de menos enormemente el fútbol. No tengo ni idea de cuándo va a retomarse la competición. No sé ni cuándo voy a volver a los entrenamiento".

Asimismo, el atacante "galo" no ocultó su deseo de recuperar algún día su dorsal "7" en el Barcelona. Es preciso mencionar que dicho número,al igual que 12 y 14, están libres. "Me gustaría recuperar el número 7".

EL DATO:

Antoine Griezmann marcó 131 goles en 257 partidos con el Atlético Madrid.