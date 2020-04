Pepe Reina analiza la posibilidad de colgar los botines: "No extraño el fútbol"

Pepe Reina, portero de Aston Villa, es un caso de superación al coronavirus, pandemia que viene cobrando la vida de miles de personas. Solo en el Reino Unido se han registrado 23 mil fallecimientos y aún se desconoce cuándo volverán a jugarse las ligas locales.

Mientras tanto, los futbolistas siguen entrenando por su cuenta para no perder ritmo futbolístico y casi todos - salvo Pepe Reina- extraña vestirse de corto. El guardameta español, sin 'pelos en la lengua', agregó que no echa de menos el fútbol.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', Pepe Reina lamentó las pérdidas humanas en todo el mundo y pide que tomen conciencia para hacer frente al coronavirus. Asimismo, también habló de los síntomas que sintió sobre el COVID-19.

"Es mejor no dramatizar. Hubo media hora crítica en la que se me hizo la garganta chiquitita y me costó respira. Después he tenido dolores de cabeza, fiebres altas... pero no para alarmar demasiado", agregó el portero al medio catalán.

Posteriormente fue consultado sobre la fecha de su retiro y Pepe Reina reveló que no piensa jugar más de los 40 años. Para el español, la retirada está a la vuelta de la esquina y no es descabello pensar colgar los guantes a final de temporada.

Finalmente, Reina dejó en claro que no echa de menos el fútbol. "Hay muchas cosas más importantes en este momento y está muriendo gente y no me sale el querer volver a jugar. No es una prioridad", finalizó.

EL DATO:

El primer caso confirmado de coronavirus en la Premier Legue fue el de Mikel Arteta, técnico del Arsenal.