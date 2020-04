Coronavirus: Sin fútbol, hasta 12 clubes asociados a Bundesliga pueden quebrar [VIDEO]

El coronavirus llegó a Alemania, el fútbol todavía se sostenía, pero al final la DFB (Federación en dicho país) decidió suspender la actividad por recomendación de las autoridades de salud. El viernes 13 de marzo se hizo oficial, a puertas de la fecha 26.

La intención en un arranque era que la jornada de Bundesliga se dispute a puertas cerradas, pero los planes cambiaron. La para se extendió, por lo menos hasta inicios de mayo, pero esta disposición afectará a muchos clubes, pues los ingresos también se han suspendido.

Si bien existe el plan de que jugadores puedan bajar sus ingresos para no afectar la economía de sus clubes, estos no podrán sostenerse si la Bundesliga no se reanuda lo más pronto posible. No solo la primera, sino que la 2.Bundesliga también corre riesgo.

Las medidas tomadas hicieron que los equipos de las dos categorías más importantes del fútbol alemán acuerden reuniones y han presentado informes de mucha preocupación a la DFL. En estos escritos detallan la posibilidad de que varios vayan a la quiebra.

Ezequiel Daray, periodista de Fox Sports en Alemania, informó que 7 clubes de la segunda división podrían ir a la quiebra a finales de mayo. Esto en el caso de que el fútbol no pueda reanudarse, siempre considerando datos de las autoridades médicas.

No sería único, pues dos más pasarían por la misma situación. En cuanto a la Bundesliga, un club solo tiene dinero para sus gastos en mayo y en julio otros dos clubes se verán en la necesidad de declararse en quiebra. El panorama no es claro en Alemania.

EL DATO

Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverkusen, de participación internacional, renunciaron a sus ingresos por ello y donaron, en conjunto, 20 millones de euros para los clubes más necesitados.