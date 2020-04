Coronavirus: Médico del Lyon culpa a Juventus de llevar el COVID-19 a Francia [VIDEO]

El coronavirus sigue golpeando en Europa, con Italia mostrando las estadísticas más graves respecto a contagios y fallecidos. Ante estas circunstancias vividas, se trató de buscar los focos infecciosos y todo señala a que fue el fútbol el gran causante.

La ciudad de Bérgamo fue la más azotada, por lo que el duelo del Atalanta vs Valencia por la Champions League fue señalado como la fuente de la expansión. No obstante, ahora también surge la hipótesis de que el Olympique Lyon vs Juventus también fue una bomba biológica.

Aquel partido en el Groupama Stadium de Francia, 57 335 espectadores se hicieron presentes el 26 de febrero pasado. A pesar de que el coronavirus ya marcaba su presencia, la asistencia no tuvo restricciones y cerca de 3 mil hinchas de la Juventus llegaron.

A través del artículo “El fútbol acelerando la epidemia del Covid-19”, Marcel Garrigou-Grandchamp, quien fuera médico del Lyon, ha señalado que este encuentro fue el que generó la más alta curva en la región Auvernia Ródano-Alpes (con los departamentos Isére, Alta Saboya y el Ródano).

“Ese partido trajo a los aficionados de la Juventus a Lyon, que no era una zona de riesgo”, añade el doctor en el archivo. La victoria del equipo francés, con gol de Lucas Tousart (1-0) también generó celebración, la que se habría dado ya con el contagio consumado.

De la misma forma, Marcel Garrigou-Grandchamp señala que la UEFA cometió un error al dejar que este partido se dispute. “No debía de haberse jugado, ya que trajo a los aficionados de la Juventus a Lyon, que no era una zona de riesgo”, añade el médico. El fútbol vuelve a ser señalado como culpable.