Néstor Gorosito 'explotó' tras haber sido acusado falsamente de tener coronavirus

En medio de la crisis mundial por el coronavirus, un usuario de las redes sociales con una cuenta falsa del club Tigre publicó que Néstor Gorosito había dado positivo por COVID-19, lo cual desató mucha molestia en el entrenador.

'Pipo' Gorosito, enterado de la noticia falsa publicada en redes sociales, arremetió con todo en su cuenta de Twitter, dejando en claro su gran incomodidad.

"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima publicó esto esto pensando en que uno no tiene hijos, familiares y amigos. Es un Twitter falso el que lo publicó", comentó el estratega argentino.

Y, casualmente, lo que publicó Gorosito se confirmaría tiempo después porque el dueño de la cuenta falsa del club Tigre, último equipo de 'Pipo', terminó eliminándola.

Esta no es la primera noticia falsa en la que se ve involucrada Gorosito en este tiempo de coronavirus pues, hace unos días, una cuenta colocó una foto suya y se le atribuía ser el creador de un medicamento para frenar dicha enfermedad.

En Argentina, hasta el momento, se han detectado más de 1400 casos de coronavirus y 43 personas, lamentablemente, han fallecido.