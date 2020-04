Por culpa del coronavirus: Despidieron a seleccionador nacional que no dirigió ni un partido

El Serbio Ivan Jovanovic tuvo que dejar de ser el director técnico de los Emiratos Árabes Unidos porque la federación de ese país decidió dar por terminado el contrato por culpa del coronavirus. Lo raro de esto es que nunca dirigió.

En un comunicado de prensa emitido por la federación de fútbol de dicho país se confirmó la salida del estratega, a quien le desearon los mejores éxitos y le agradecieron por su cooperación en este tiempo.

Jovanovic había firmado contrato con los Emiratos Árabes Unidos en diciembre del año pasado y su debut se iba a producir en marzo hasta que todas las competiciones se suspendieron debido a la propagación del coronavirus.

Ese contrato había sido por seis meses, en los que dicho país debía enfrentar algunos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y las finales de la Copa Asiática 2023.

Aquellos compromisos estaban programados en marzo y junio pero la pandemia del coronavirus hizo que todos sean suspendidos hasta nuevo aviso.

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26