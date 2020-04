Jürgen Klopp revela detalles del fichaje de Coutinho al Barcelona en el 2018

Aprovechando la paralización de la Premier League por la expansión del Coronavirus, Jürgen Klopp contó detalles de la partida de Philippe Coutinho al Barcelona en enero del 2018.

“Realmente respeté su decisión desde el primer segundo”, señaló el técnico de Liverpool en una entrevista a ‘Pure Football Podcast’.

Acto seguido, el entrenador alemán comentó que era imposible negarle a Philippe Coutinho ir al Barcelona. “Firmamos un nuevo contrato semanas antes, pero tenía claro que no me habría pedido ningún otro club, pero para este club -el Barça-, no había ninguna posibilidad”, agregó.

Asimismo, Jürgen Klopp recordó que el brasileño tuvo la oportunidad de marcharse de Liverpool en el 2017. “Tuvimos que ser duros en el verano porque no teníamos otra solución. Perdimos a Adam Lallana [por lesión] así que en ese momento habríamos perdido dos jugadores. Nuestro problema no lo podíamos resolver en el mercado de transferencias”, indicó Jürgen Klopp.

Finalmente, el DT de Liverpool entendió la decisión que había tomado Philippe Coutinho. “Él estaba abierto a quedarse y eso fue realmente genial. Por eso había que ser justo con él en la siguiente ventana y permitirle que saliera”, sentenció.

DATO: Coutinho, hoy Bayern de Múnich, podría volver a la Premier League: Chelsea es su primera opción.