Kylian Mbappé encabeza el ranking de jugadores con mayor valor en el mercado. Mira el Top 10

En el fútbol, mientras más joven y mayor proyección tengas, eres mejor valorado en el mercado. Este es el caso de Kylian Mbappé. Según los últimos reportes de Transfermarkt, ningún futbolista alrededor del mundo está mejor cotizado que el francés.

La mencionada web asegura que “Donatello” tiene un valor de ¡196 millones de dólares! El jugador del PSG es denominado el “delantero del presente y del futuro”, tomando en cuenta sus cortos 21 años y las capacidades que tiene para destacar como artillero: velocidad, potencia y eficacia goleadora.

Periodistas franceses y españoles aseguran que en el futuro Mbappé fichará por el Real Madrid por voluntad del propio ariete, pues considera que necesita un escaparate como el que significa jugar en uno de los clubes más grandes del planeta.

En el segundo lugar aparece Raheem Sterling, la estrella del Manchester City, que con Pep Guardiola como guía ha mostrado su mejor versión. El británico tiene un valor en el mercado de 139 millones de “verdes”, la misma cifra con la que figura Neymar.

Lionel Messi, señalado por varios críticos como el mejor del mundo, aparece con la justa en el top 10 y se ubica en el puesto 9, con US$ 121, mientras que Cristiano Ronaldo se sitúa en el puesto 46 con US$ 65 millones, una prueba que la edad pesa.

JUGADORES CON MAYOR VALOR EN EL MERCADO

(Según Transfermarkt)



Kylian Mbappé (PSG) US$ 196 millones

Raheem Sterling (ING) US$ 139 millones

Neymar (PSG) US$ 139 millones

Sadio Mané (Liverpool) US$ 130 millones

Mohamed Salah (Liverpool) US$ 130 millones

Harry Kane (Tottenham) US$ 130 millones

Kevin De Bruyne (Manchester City) US$ 130 millones

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) US$ 127 millones

Lionel Messi (Barcelona) US$ 121 millones

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) US$ 107 millones

EL DATO

Kylian Mbappé vence contrato con el PSG en junio del 2022 y ha rechazado varias ofertas de renovación