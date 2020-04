‘Chicharito’ Hernández respecto al coronavirus: “Gano millones jugando, los médicos nada”

El coronavirus en México y el mundo cobra cada día más contagiados y fallecidos, mientras que los doctores realizan estudios científicos en busca de la cura. La crítica de siempre es el pago que estos reciben y Javier ‘Chicharito’ Hernández también lo hizo.

La estrella mexicana, ahora nuevo jugador de LA Galaxy de la MLS de Estados Unidos, se refirió a la grave crisis por el COVID-19, en la que hizo hincapié en las grandes sumas de dinero que maneja el fútbol. Fue en entrevista con Sofía Niño de Rivera.

“Es increíble que a mí me paguen tanto por hacer un deporte, por jugar fútbol, y que la gente que lucha por encontrar la cura contra el coronavirus, que está parando a todo el mundo, no gane nada, económicamente hablando”, fueron las palabras del delantero.

De la misma forma, expresó que quiere que el problema mundial sea superado pronto. “Confío en que todo vuelva a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto”, añadió.

“Ojalá que en el futuro haya menos desigualdad en todos los sentidos”, sentenció Javier ‘Chicharito’ Hernández. Sabe que todo depende de las autoridades sanitarias para que el fútbol y las demás actividades puedan realizarse como antes, pero con cuidado.

Finalmente, el ex Real Madrid o Manchester United señaló sentirse algo triste por no tener la posibilidad de jugar en este tiempo. “No depende de mí decir si iniciamos. Trato de aceptarlo, aunque me enojo por ratos”, cerró Javier Hernández en la entrevista.