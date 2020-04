Roberto Carlos no permitió que Real Madrid cediera a Marcelo

Roberto Carlos dejó una huella imborrable en su etapa como futbolista del Real Madrid, donde conquistó varios títulos y coleccionó cientos de anécdotas. Una de ellas tuvo como protagonista a su compatriota Marcelo.

Real Madrid fichó al lateral de 18 años (en ese entonces) en el 2006 proveniente del Fluminense a cambio de 6 millones de euros. El zurdo arribó al plantel de Fabio Capello e inmediatamente se juntó con Roberto Carlos, quien fungió de su padrino en sus inicios.

El ahora comentarista de Real Madrid TV, reveló que intercedió por Marcelo para que no lo dejaran salir a préstamo en su primera temporada. “Coincidí con Marcelo aquí cuando tenía 18 años. El Madrid quería cederlo a algunos clubes aquí en España y yo fui el primero en decir que no”, comienza diciendo el también campeón del mundo con Brasil en 2002.

Esta versión fue confirmada por Marcelo hace un tiempo atrás en Real Madrid Televisión. “Cuando tenía 18 años un directivo me llamó su despacho en el Bernabéu y fui solo. Me dijo que querían cederme a otro club para que cogiese experiencia y que querían que volviese al año siguiente. Le dije que no me iba a mover del Madrid. Fue el peor momento porque sabía que el equipo no me necesitaba, pero fue el momento en el que más fuerte he sido", señaló.

Sin embargo este no fue el único gesto que tuvo Roberto Carlos con Marcelo, ya que inclusive lo invitó a pasar algunas Navidades con su familia. “Yo sé de la importancia de la Navidad para las familias. Estando lejos de Brasil, tenía que tener una casa y sentirse como si fuera su casa. Yo vivía con mi tía y le he dicho: ‘Tía, viene Marcelo y su familia, búscale una mesa para que se sientan a gusto con nosotros", rememoró.

EL DATO

Marcelo lleva 14 temporadas en Real Madrid y actualmente es uno de los capitanes de la institución.