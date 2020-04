No habrá Barça vs. Madrid: cancelan la International Champions Cup por el coronavirus

International Champions Cup 2020 quedó cancelada debido a la pandemia del coronavirus, pues los organizadores del torneo que se realiza en verano y que tenía programado un clásico entre el Real Madrid vs.Barcelona se manifestaron preocupados por lo que ocurre en el mundo a raíz del COVID 19.

Mediante un comunicado oficial, se dio a conocer la suspensión del popular torneo que entraría en acción luego de terminada las temporadas regulares de las ligas europeas entre los meses de julio y agosto.

"Estamos desconsolados por las miles de muertes por la terrible enfermedad de COVID-19. Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados en este momento difícil. La salud y la seguridad de los jugadores, el personal, los seguidores y todos los que participan en nuestros partidos es siempre primordial", se lee al inicio del comunicado.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs