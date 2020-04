Luis Advíncula negó que fuera contratado por Sampdoria: "No me ha llegado ninguna oferta de Italia"

Luis Advíncula, lateral derecho del Rayo Vallecano, negó que le haya llegado alguna oferta de Italia y declaró que el supuesto interés de algún club del país transalpino "son solo rumores".

"No me ha llegado ninguna oferta de Italia, han sido rumores. No fue nada y el presidente del club no habló conmigo", dijo el futbolista peruano a Movistar Deportes España y reconoció que su decisión de seguir en el Rayo, pese a ser un equipo de Segunda, se debió al proyecto deportivo que le ofrecieron.

Advíncula fichó por el Rayo Vallecano en 2019, con un contrato de tres temporadas, hasta 2022, aunque el cartel que tiene a nivel internacional ha hecho que suene para reforzar a equipos italianos.

"Estaba cansado de irme de un equipo a otro y el plan del Rayo Vallecano para este año hizo que me decida en quedarme y no me arrepiento", confesó.

Luis Advíncula estuvo en Tigres de México y Newell’s Old Boys de Argentina, donde los hinchas aún lo recuerdan con mucho cariño. También militó en el Hoffenheim de la Bundesliga.

Luis Advíncula y la reunión que tuvo con Ricardo Gareca

El lateral reconoció que dialogó con el entrenador de la selección peruana para comentarle las posibilidades que manejar para su futuro. En dicha conversación, confirmó que había decidido continuar en España.

“Esa decisión no la consulté con Ricardo Gareca. El Rayo Vallecano tenía una opción de compra y desde un principio quería salir a préstamo, pero decidí quedarme. A Gareca le gustó la decisión que había tomado de quedarme en el club”, comentó Advíncula en Movistar Deportes.