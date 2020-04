Paul Pogba sobre su bajo nivel: "Llevo mucho tiempo frustrado. Quiero regresar"

Paul Pogba es una de las grandes promesas del fútbol francés. El volante es el deseo del Real Madrid, pero en las últimas temporadas no tuvo un buen desempeño, desatando las críticas de los fanáticos del Manchester United.

Las constantes lesiones no le permitieron sobresalir en el campo de juego. Cuando estaba listo para volver a hacer lo que más le gusta, la pandemia del coronavirus obligó a cambiar los planes. En una entrevista para la página de Manchester United, el volante reveló que se siente frustrado.

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo, así que sólo estoy pensando en regresar y entrenar a la par que mis compañeros. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que siempre me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y hacerlo bien. Y sí, demuestra cuánto amo realmente el fútbol", expresó.

Espera con ansias regresar al campo de juego para demostrar su talento. Paul viene entrenando en su casa, cumpliendo las órdenes de los médicos y emocionado por sentir la sensación de jugar a fútbol.

"Ya no me acuerdo cómo se siente. Lo único que quiero es volver a tener esa sensación. La echo de menos porque es mi trabajo, soy futbolista. Realmente disfruto jugando al fútbol", finalizó.