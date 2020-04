Achraf Hakimi sobre su vuelta al Real Madrid: "en junio tomaré una decisión"

Real Madrid quiere de vuelta Achraf Hakimi, lateral que aún pertenece al conjunto blanco, pero que juega prestado en el Borussia Dortmund. ¿Qué opina el jugador sobre su regreso al gigante español?

El marcador derecho no se marea con la posibilidad de vestirse nuevamente de blanco, aunque asegura que en junio tomará una decisión, la más importante de su carrera. Llegaría para ser el recambio de Dani Carvajal.

"¿Mi contrato con el Real Madrid? Lo lleva mi agente, no estoy muy pendiente de eso, no sé cuanto me queda. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, en junio me tocará tomar una decisión y será un gran paso para mi carrera", dijo el jugador marroquí, quien asegura aún no ha conversado con la dirigencia 'merengue'.

"No he tenido contactos con el Madrid de cara al próximo año, pronto tendremos alguna conversación", agregó.

Hakimi también se refirió a los entrenamientos que viene sosteniendo con el Borussia Dortmund, siempre respetando el protocolo de distanciamiento social. Además, sostuvo que en Alemania el coronavirus está más controlado.

"Entrenamos por grupos, entre 4 y 6 personas. En otros sitios de la ciudad deportiva hay más grupos pero no nos cruzamos. Aquí en Dortmund la cosa está más tranquila que en Madrid. Te dejan ir al supermercado, a entrenar, hay algunas personas en la calle. Está muy controlado", contó.

Finalmente, Hakimi está conforme la decisión que tomaron respecto a reiniciar la Bundesliga el 9 de mayo, aunque espera tener las condiciones necesarias para jugar al fútbol.

"Me alegro de que pueda volver la Bundesliga el 9 de mayo pero también tenemos que tener precaución. Vamos a ver qué pasa estas semanas para ver si realmente podemos competir", culminó.

EL DATO

La Bundesliga se reiniciaría sin público y con solo 126 personas dentro del estadio, entre dirigentes, periodistas, recogebolas, jugadores y árbitros