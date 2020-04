Transmisión y zapping de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 14 de abril de 2020

Partidos de hoy martes 14 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Clásico de España Barcelona vs Real Madrid de LaLiga Manchester City vs Liverpool Brasil vs Chile Colombia vs Uruguay repetición Mundial Brasil 2014 ONLINE GRATIS.

El fútbol en el mundo se ha detenido a causa de la pandemia del coronavirus, pero eso no impide que los fanáticos puedan disfrutar el deporte, aunque se trate de rememorar algún recuerdo. Aquí te dejamos una lista de partido para poder sobrellevar la cuarentena.

1610 Directv Sports

La cadena Directv Sports viene repitiendo partidos del Mundial Brasil 2014. En esta ocasión se trata del Brasil vs Chile y Colombia vs Uruguay. En tanto, el Clásico de España, que paraliza al mundo, también llegará a las pantallas. Imperdible.

08.00 horas Brasil vs Chile - Mundial Brasil 2014

10.00 horas Barcelona vs Real Madrid LaLiga 2018-19

14.00 horas Colombia vs Uruguay - Mundial Brasil 2014

*Además, estos mismos encuentros los podrás disfrutar en sus otras señales (Directv Sports 2 y Directv Sports+).

ESPN

Si bien se trata del cierre del día, ESPN trae el importante juego que disputaron el Manchester City y Liverpool para dar inicio a la temporada de Premier League. Como era de esperarse, los grandes protagonistas dejaron un gran duelo.

22.00 horas Manchester City vs Liverpool - Community Shield 2019

ESPN 2

En tanto, ESPN 2 se dirige al público de Sudamérica. Tres especiales sobre River Plate, que ha brillado en los últimos años, mientras que cerrará con uno de su clásico rival: Boca Juniors.

13.00 horas River Plate: Campeón Copa Libertadores 1996

14.00 horas El año de River Plate

15.00 horas River Plate: Campeón de la Copa Libertadores 2018

20.00 horas Boca Juniors: Campeón Intercontinental 2000

Fox Sports

A través de Fox Sports, se verá un partido de la Champions League y el recuerdo del título liguero de River Plate, que se quedó con las ganas este año.

15.00 horas Sevilla vs Bayern Munich - Champions League

16.00 horas River Plate: Campeón Clausura 2004