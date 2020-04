Carlos Zambrano aprovecha la paralización para superar su lesión

Después de las fracturas que sufrió en la séptima y octava costilla, Carlos Zambrano aprovecha esta suspensión del fútbol para poder reintegrarse a Boca Juniors lo antes posible, por algo lo apodan el “León”, quien muestra su fiereza en la rehabilitación.

El zaguero de la selección sigue vía “Zoom” las indicaciones de dos doctores que le explican paso a paso los trabajos que debe de seguir para retomar un óptimo estado físico, tras la operación a la que se sometió un mes atrás, Zambrano tenía muchos problemas para moverse.

"Mi primer mes fue complicado ya que no podía hacer nada por la operación. Ahora ya estoy entrenando de a pocos, a través de Zoom dos doctores me señalan paso a paso lo que tengo que hacer. Estoy mucho mejor, me fastidian un poco las costillas, pero ya me dieron el ok y entreno sin problemas", señaló el central para Gol Perú.

Carlos Zambrano no desperdicia tiempo y se recupera de lesión

Afortunadamente para los “xeneizes” y la “bicolor”, el ex Basel viene superando esta dolencia en la zona pulmonar, y con el aval de los médicos aumenta día a día las cargas. Zambrano no desperdicia un solo minuto de su tiempo y trabaja a conciencia para estar a disposición de Miguel Ángel Russo y Ricardo Gareca.

Así mismo, el “León” se refirió a la crisis que vive todo el mundo a causa del coronavirus, donde no tendría inconvenientes que se realice una reducción de su salario con el fin de apoyar a los trabajadores de la institución que necesitan del dinero.

"Tenemos que poner nuestro grano de arena de alguna manera. No tendría problema en que se pueda reducir un porcentaje del sueldo durante lo que dure la cuarentena. Nosotros podemos perder un porcentaje, pero para la gente que trabaja en el club no recibir sueldo sería fatal".