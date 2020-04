Marco Materazzi tras el cabezazo a Zinedine Zidane: "mis propios compatriotas me aplastaron"

Marco Materazzi era un defensor aguerrido y referente del Inter de Milán en la primera década del siglo XXI, sin embargo, recién alcanzó fama mundial fue víctima de un recordado cabezazo de Zinedine Zidane.

En aquella final de Alemania 2006, 'Zizou' le propinó un golpe en el pecho al italiano porque este había insultado a su madre y su hermana, según la propia versión del ahora técnico del Real Madrid.

Sin embargo, en declaraciones posteriores, el trasalpino negó que se haya referido a la madre del galo como aseguran. "Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”, declaró a L'Equipe en 2016.

Luego de 14 años de aquel incidente, Materazzi asegura que hasta sus propios compatriotas lo quitaron, pese a ser un baluarte en la obtención del tetracampeonato de Italia.

"Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos", dijo el popular 'Matrix' durante una transmisión en vivo del Instagram del chef Davide Oldani.

Recordemos que Materazzi marcó el único gol de la 'Azzurri' en los 120 minutos que significó el empate 1-1 definitivo en aquella final jugada el 9 de julio del 2006 en el Olímpico Berlín. Recordemos que Italia terminaría ganando en los penales por 5-3.

“Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate", agregó.

ZIDANE LE PROPINA CABEZAZO A MATERAZZI

EL DATO

Materazzi se retiró del fútbol en 2015, jugado por el Chennaiyin FC de China, equipo del que luego fue entrenador. Hoy tiene 46 años.