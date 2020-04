Roberto Martínez, DT de Bélgica: "Hazard podrá volver a correr los próximos días"

Decir que alguien puede "beneficiarse" con la aparición del coronavirus, sin embargo, la paralización del fútbol en Europa y el resto del mundo ha servido para que futbolistas lesionados culminen sin prisa sus procesos de recuperación, por ejemplo Eden Hazard.

El extremo del Real Madrid fue operado a comienzos de marzo tras sufrir una fisura en el peroné distal de la pierna derecha y dicha cirugía lo iba alejar de las canchas por espacio de dos a tres meses.

Según el entrenador de la Selección de Bélgica, Roberto Martínez, el 'Duque' volverá a correr sobre el césped la semana que viene.

"Eden va bien. No ha tenido contratiempos y puede volver a correr de nuevo en los próximos días. Sabemos que volverá más fuerte. Ha tenido suerte de que la operación tuviera lugar justo antes del parón por el coronavirus", declaró el estratega de los 'Red Devils' al medio VTM News.

Asimismo, Martínez contó que su contrato con Bélgica vence a mediados de año, pero que está en conversaciones para una ampliación del vínculo.

"No me he olvidado de que mi contrato expira el 30 de junio, pero seguiré trabajando cada día por el futuro del fútbol belga y de la Selección. Pretendo estar allí para los próximos grandes torneos, así es como debe ser", agregó.

EL DATO

Hazard le costó al Real Madrid 108 millones de dólares.