Zinedine Zidane dio el OK para que Matthijs de Ligt refuerce al Real Madrid

Real Madrid busca un defensor central ante el irregular nivel mostrado por Eder Militao y el nombre que apareció en la agenda 'merengue' es una antigua obsesión del Barcelona: Matthijs De Ligt.

El defensor holandés no ha podido consolidarse con la Juventus en su primera temporada y su representante, Mino Raiola, viene conversando con otros clubes, entre ellos el conjunto de la capital española.

Pese a que el holandés no ha rendido en el Calcio, los directivos 'madridistas' creen que en la Liga Santander podría mostrar su mejor versión y ese pensamiento también lo tiene Zinedine Zidane.

Según el OK Diario de España, cuyo director es Eduardo Inda, periodista y socio del Real Madrid, el propio francés ya dio su visto bueno para llegada del también habitual titular en la Selección holandesa.

'Zizou' siempre ha querido que no haya tanta diferencia entre el nivel de los titulares y suplentes. La primera paraje de centrales es Raphaël Varane y Sergio Ramos, mientras que los reservistas son Nacho Fernández y Militao; esta última dupla no convence, especialmente por el nivel del brasileño. Por ello ha dado el OK para Matthijs De Ligt.

La llegada del jugador 'tulipán' supliría la salida de Militao, quien no tendría más espacio en el Real Madrid y sería prestado a otro club para que termine de madurar futbolísticamente.

Cabe señalar que De Ligt tiene solo 20 años y encaja en el perfil de jugadores que busca el elenco blanco: jugadores jóvenes que sean los mejores en sus posiciones.

Eso sí, faltaría saber si la Juventus accedería a negociar un traspaso De Ligt, tomando en cuenta que pagó a mediados del 2019 alrededor de 90 millones de dólares al Ajax por su fichaje.

EL DATO

De Ligt tiene contrato con la 'Juve' hasta el 30 de junio del 2024.