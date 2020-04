Efemérides: Hace 14 años Zidane anunció su retiro como jugador

Todo lo que tiene un principio tiene un final, y el fútbol no queda exento a esta inmodificable ley. En el 2006, el "deporte rey" vivió un amargo momento tras el adiós de Zinedine Zidane como jugador.

El pobre rendimiento que mostró con el Real Madrid en esa temporada y con 34 años encima, impulsó a que el "Mago" anuncie el 25 de abril que colgaba sus chimpunes después de 17 años, con una legendaria huella en el cuadro español, y una Copa del Mundo en 1998. No obstante, Zidane marcaría en Alemania 2006 su último torneo como jugador.

"Tras el Mundial dejaré de jugar al fútbol. Es una decisión definitiva. No quiero empezar otra temporada para jugar como en ésta o como en la pasada en la que no se han alcanzado los objetivos. Está es una decisión adoptada tras reflexionar con madurez", confirmó Zidane.

Así mismo, Zinedine aprovechó esta oportunidad para dar tiempo al Madrid de elegir a su reemplazo. "Hace dos años que no hay resultados y eso es importante en un club como el Madrid. Cuando no se alcanzan los objetivos te planteas cosas. Lo he querido decir ahora para que el club pueda buscar un sustituto y para quitar presión a la selección y que todos los días estén preguntando por mi futuro".

A pesar de su edad, el astro galo hizo de las suyas en la cita mundialista, donde se tumbó al vigente campeón del mundo en ese momento, Brasil, y alcanzó el subcampeonato tras caer ante Italia en la tanda de penales, donde terminó expulsado por un cabezazo a Materazzi.

14 años después de su retiro, el campeón del mundo continúa extendiendo su legado, pero ahora como entrenador, donde ya suma tres Champions League, una Liga, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes con los merengues.