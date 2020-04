Real Madrid aún sueña con fichar a Neymar, según exagente del brasileño

El ex representante de Neymar, Wagner Ribeiro, recordó aquella vez cuando el crack brasileño jugaba en Santos y su traspaso al Real Madrid estaba listo, sin embargo prefirió el Barcelona.

"Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en la oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar", comentò Ribeiro al Canal do Nicola de ESPN.

¿Y por qué no se terminó hacer ninguna operación con Neymar en el mercado pasado?

"Porque Neymar no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo. Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros", respondió el agente.

Ribeiro también contó dónde nació su amistad con Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid.

"Cuando negociábamos el traspaso de Robinho al Real Madrid. Tenemos una gran amistad. Cuando voy a Madrid, él siempre me manda un chófer y quedamos en su casa, porque si a mí me ven en el Bernabéu o Valdebebas la prensa empieza con todoslos rumores. Tenemos una gran relación desde lo de Robinho y también hablamos por Lucas Moura, porque Mourinho estaba enamorado de él y lo quería. Pero no pudo ser", sentenció.