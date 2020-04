Neymar se lamenta desde la cuarentena: "La verdad es que echo de menos el fútbol”

El coronavirus obligó al mundo del fútbol a ponerle un alto a sus actividades luego que la mayoría de gobiernos decrete el aislamiento social como medida preventiva contra este virus. Por ello, futbolistas como Neymar, optaron en regresar a su país de origen para poder vivir esta cuarentena junto a sus familias.

Pero luego de más de un mes sin la práctica del fútbol, el astro del PSG ha manifestado su lamento por no poder jugar a través de una comunicación de su departamento de prensa. Neymar afirmó hasta sentirse frustrado por no saber cuándo volverá a jugar.

"No saber cuándo vamos a volver me provoca ansiedad. Es extraño no poder jugar, competir, el ambiente del club, no estar con mis compañeros del PSG", señaló. De igual manera, el brasileño aseguró que extraña el fútbol y que espera volver lo más rápido posible.

"La verdad es que echo de menos el fútbol. Estoy seguro de que los aficionados también quieren vernos a todos de vuelta en el campo lo antes posible. Espero que la decisión salga lo antes posible", sentenció.

Como se recuerda, Neymar logró salir de Francia cuando el COVID-19 se encontraba en su etapa más infecciosa generando polémica por su accionar. Además, ya en su país natal también volvió a saltarse la cuarentena generando una fuerte ola de críticas.