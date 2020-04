Emmanuel Adebayor no se apiada de los afectados por el Covid-19 en Togo: "Soy muy claro, no dono"

El balance de contagiados y fallecidos por el Covid-19 en Togo hasta el momento es de 88 infectados y seis fallecidos, sin embargo las últimas declaraciones del futbolista Emmanuel Adebayor desataron la polémica.

Pese a que Togo también está siendo afectado por el Coronavirus, el atacante de Olimpia de Paraguay fue claro en manifestar que no hará ningún tipo de donación en su país.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé", señaló Emmanuel Adebayor a su llegada a Lomé, capital de Togo.

Asimismo, el exjugador del Real Madrid se mostró tranquilo si en algún momento lo llegan a comparar con Drogba, Kanté y Eto'o, quienes sí fueron solidarios con la población africana.

"Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", agregó el africano.