Edgardo Codesal arremetió contra Maradona: "Es de las peores personas que conocí"

Diego Armando Maradona, en reiteradas ocasiones, reveló que uno de los peores golpes que ha recibido en su vida fue el haber perdido la final con la selección argentina ante Alemania en el Mundial de Italia 1990. El 'Diez' indicó que el árbitro Edgardo Codesal formaba parte de un complot orquestado por FIFA.

Como se recuerda, Maradona vivió con gran intensidad dicha Copa del Mundo. Instalado en el Nápoli, el 'Pelussa' era ídolo en el sur de Italia, una población muy distante con los del norte y centro del país de la bota.

El hecho que Argentina haya eliminado en semifinales a la anfitriona generó que toda la población italiana apoye incondicionalmente al combinado de Alemania que llegaba como la principal favorita para llevarse el trofeo y asimismo, vengarse de la final perdida en México 1986.

La cólera de Maradona se inició durante el himno de Argentina. El mediocampsita ofensivo no toleró que los espectadores pifeen las estrofas 'ches' y respondió de manera airada. Este hecho fue recordado por Codesal.

"Si aplico el reglamento por el insulto que le hace a todo el estadio, sí, debí de expulsarlo antes del partido. Traté de calmarlo y decirle que estamos en una final del mundo. Usted es uno de los mejores jugadores del mundo y tranquilícese. Juegue al fútbol, pero no lo quiso entender", indicó a Radio 1010.

"Cuando expulso a Monzón, vino y me dijo que ya sabía que la FIFA había tramado un robo. También podría haberlo expulsado. Lo contemplé por lo que era, un excelente jugador, pero como persona es de las peores que conocí en mi vida", agregó.

Recordó el paso de Maradona por Dorados en la Segunda División de México. "Cuando estuvo dirigiendo a Dorados, estuvo por Querétaro y le preguntaron si sabía que vivía yo aquí y él dijo que no sabía que vivían tantos ladrones aquí. Ese tipo de cosas, para justificar lo que no logró en la cancha hace 30 años, no me hacen cambiar lo que hice ni lo que volvería a hacer si tendría oportunidad".

Finalmente, resaltó el don de líder que le llegó a observar en la semifinal de México 1986. "Tengo varias anécdotas con él. Una de ellas fue en la semifinal de México 1986. Yo era el cuarto oficial en el partido de Argentina vs Bélgica en el estadio Azteca. Yo estaba parado al lado de él cuando se entonaron los himnos".

"Al término del himno de Argentina, él le dice a sus compañeros: 'vamos, porque hoy a estos los matamos'. Era un tipo que transmitía no solo fútbol dentro de la cancha sino que era un líder. Como jugador, todo mi respeto, admiración, pero como persona es muy desagradable", concluyó.