Municipio de Traffort autorizó a Manchester introducir una zona de pie para 1500 aficionados

Si bien es cierto la presente temporada de la Premier League es toda una incógnita con respecto al reinicio de la presente temporada que tiene a Liverpool a un paso del título y a pesar que los equipos ya volvieron a entrenar, también es verdad que la directiva ya están planeando cómo afrontar la siguiente campaña.

“El acuerdo con el Trafford Council le permitirá al club instalar alrededor de 1.500 vallas con asientos en el North-East Quadrant de Old Trafford (secciones N2401 y N2402). Ahora, se evaluarán opciones con potenciales proveedores, mientras se trabaja en conjunto con el gobierno local para operar en base al distanciamiento social aún vigente”, confirmó Manchester United mediante un comunicado de prensa.

A su vez, el director general de Manchester United también dejó sus comentarios tras recibir esta buena noticia, que si duda alguna, beneficiará a los miles de fanáticos que congrega en el Old Trafford.

“Esperamos que esta implementación ayude a mantener la seguridad de los hinchas en áreas particulares del estadio, donde hemos observado cómo suelen mantenerse parados durante prácticamente todo el partido. Si esta prueba tiene éxito, lo más probable es que consideremos la incorporación de vallas con asientos en otras partes de Old Trafford”, añadió. Richard Arnold.

Además, no solo se implementará 1500 sitios para los hinchas, sino que el club inglés también anunció la extensión de un sector de Stretford End para la temporada 2020/21 en febrero de este año.

We have received approval from @TraffordCouncil for a barrier seating trial to take place at Old Trafford.



