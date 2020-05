Clément Lenglet sobre el coronavirus: "me afecta bastante, mi madre es enfermera"

El coronavirus también afecta directamente a un futbolista directamente a un futbolista del Barcelona: Clément Lenglet. El francés confesó que su madre está bastante expuesta a la enfermedad.

Según contó el propio defensor azulgrana, su madre es enfermera y debe estar en la denominada "primera línea de batalla" contra el COVID-19.

"Me afecta bastante, entre otras cosas, porque mi madre es enfermera. Vivo esto por dentro. Hablamos y me cuenta que están viviendo un periodo complicado porque no siempre tienen todo el material adecuado y tienen que adaptarse", dijo Lenglet en una entrevista con la Federación Francesa de Fútbol.

Asimismo, el galo dio detalles de la cuarentena que viene cumpliendo en Barcelona para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

"Vivo este confinamiento como todo el mundo. Esperando poder salir. Tengo la suerte de tener una casa con jardín que me permita airear la cabeza de vez en cuando. Es un periodo un poco difícil para todo el mundo, creo. Son las mismas reglas que en Francia, un confinamiento estricto. Ahora los niños pueden salir a pasear por la calle. No hay michas tiendas abiertas. Solo las tiendas necesarias para vivir", agregó.

Clément Lenglet asegura también que cumple con los ejercicios que envía el preparador físico del Barcelona y que utiliza su jardín para jugar al fútbol.

"Me levanto a las 10. Empiezo el entrenamiento cotidiano que nos envía el preparador físico del Barcelona, que intento cumplir. Hay cardio, refuerzo muscular. También hago fútbol, tengo un gran garaje para jugar allí. Luego está el jardín pero allí es más complicado porque estoy en la montaña. Echo mucho de menos al fútbol", declaró.

EL DATO

Lenglet tiene 24 años y su contrato con el Barcelona es hasta el 30 de junio del 2023.