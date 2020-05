Clubes de la Premier League se comprometen a finalizar la temporada 2019/2020

La crisis del coronavirus obligó a paralizar el fútbol en Inglaterra tras la medida del gobierno británico de decretar el aislamiento social en todo su territorio. De inmediato, las dudas comenzaron a circular en torno a lo que pasará con la actual temporada de la Premier League.

La finalización de las ligas en Holanda y Francia hacían presagiar que Inglaterra podría tener el mismo final, sin embargo, este viernes todos los clubes de la primera división se reunieron para comprometerse a finalizar la temporada cuando el gobierno decida que sea pertinente.

Así lo dio a conocer las redes sociales de la Premier League a través de un comunicado: “La Liga y los clubes solo volverán a entrenar y jugar con la orientación del Gobierno, bajo el asesoramiento de expertos y después de consultar con jugadores y entrenadores”.

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season



The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers



More: https://t.co/GJr8UN1Kzb pic.twitter.com/b5TjUkKcxp