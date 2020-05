Jorge Jesús regresó a Brasil para definir su futuro en Flamengo: "Todo está abierto"

El entrenador de Flamengo, Jorge Jesús, regresó a Brasil para definir su futuro luego de haber pasado un mes en cuarentena en Portugal por la pandemia del coronavirus. Su contrato con el 'Fla' se le vence a fines de junio y quiere estar seguro si continuará en Sudamérica.

Tras filtrarse la información, medios portugueses se apersonaron al aeropuerto en Lisboa para recurrir a alguna declaraciones de parte del estratega campeón de la Copa Libertadores 2019 tras ganarle la final a River Plate en Lima.

"Tengo dos meses para decidir mi vida", exclamó en un instante Jorge Jesús. Como se recuerda, hace un mes pisó la capital de su país natal y ahí ironizó acerca de la propagación del coronavirus que ha detenido todas las actividades deportivas. "Teníais que coger el virus", refirió.

Finalmente, tras reflexionar acerca de su futuro, Jorge Jesú indicó que "en este momento todo está abierto". Más aun si se tiene en cuenta que clubes de Portugal, se especula que Porto y Sporting de Lisboa, le han lanzado una propuesta para que los dirija en la próxima temporada.

"No soy diferente a los demás. En todo el mundo todos los profesionales de todas las áreas están discutiendo las reducciones salariales y conmigo también será discutido, no tengo dudas sobre eso. No tengo, en este momento, ningún otro proyecto que no sea mi compromiso con el Flamengo. Flamengo me quiere mucho y eso es determinante en mi decisión", concluyó.