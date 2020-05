Maradona desmiente que Messi le impusiera jugadores en Argentina

Hace cinco años Diego Armando Maradona concedió una entrevista pública mediante ‘Soccerex’ en la cual recordó sus inicios en Argentinos Juniors, el paso por importantes clubes como Barcelona y también su etapa al frente de la selección Argentina.

"Perdimos 1-0 contra el Talleres de Valencia, de jugadores impresionantes. Talleres en ese momento jugaba para campeonar. Nosotros jugábamos para salvarnos del descenso. Y la verdad que perdimos 1-0 y al otro día fue la avalancha del chico que había debutado tan joven en Primera. Y de repente se me vino todo encima, querían que hable de política, de esto, de lo otro, y yo digo, pero si recién salí del potrero, ¿por qué tengo que hablar de todo el mundo? Con quince años. Aunque la verdad es que el fútbol me fue formando y aquí estamos”, dijo sobre su debut en el fútbol profesional para el diario español 'Sport'.

Sobre su paso a España, Maradona recuerda que fue complicado estar lejos de los suyos. "Me parece que lo que más te pega es que te faltan los amigos, te falta el barrio, te falta ir a ver a tu abuela, te falta recorrer los lugares que vos frecuentabas, eso es lo que te cambia”, dijo el ‘Pelusa’.

Lionel Messi en la selección Argentina

Antes del Mundial Sudáfrica 2010, la prensa argentina apuntaba que Lionel Messi tenía un importante rol a la hora de confeccionar el equipo. Diego Maradona lo desmiente rotundamente.

“Absolutamente lo desmiento, yo no me senté con nadie. Yo no me senté ni con Bilardo ni con Grondona, todo corre por cuenta mía. Yo hablaba con Mascherano, cuando tenía que hablar, que era el capitán, y a Lio lo dejaba libre”, apuntó.

“Es mentira que Lio me imponía un jugador o yo hablaba con Messi para... no. No, eso no, eso es traicionar al resto del plantel, y yo traidor no soy”, agregó Diego Maradona.

EL DATO

Diego Maradona actualmente está al frente de Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.