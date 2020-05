Karembeu sobre Redondo: "Era mi ídolo. Vestía como nadie, era guapo y ¡cómo jugaba!"

Christian Karembeu retrocedió en el tiempo y contó algunos detalles de su estadía en Real Madrid, resaltando el juego del argentino, Fernando Redondo y de su forma de vestir.

El exjugador del Real Madrid, habló para France Football, donde recordó su fichaje al Real Madrid, su relación con Heynckes y la Champions League que ganó con la casa blanca.

Karembeu primero habló de su vida tras colgar los chimpunes. "Fue muy duro. Ahora se habla del confinamiento. Yo ya estaba confiando (risas). Corría solo y pensaba solo en cómo volver a ser de nuevo el futbolista que era. Tenía que trabajar yo solo, sin la intensidad de los partidos ni los entrenamientos. En esos seis meses no sabía cual era mi nivel y estando aún en la Sampdoria cómo iba a imaginar que estaría esa misma temporada jugando una final de la Champions con el Madrid".

Sobre la final ante la Juventus, contó. "sabíamos que era el gran favorito. Yo conocía muy bien a la Juve. Su manera de jugar y su mentalidad. Pero en el grupo había más gente que había jugado en Italia como Panucci, Seedorf, Roberto Carlos y sabíamos cómo era la Juve y de lo que era capaz. A nosotros nos faltaba una gran victoria, cambiar la historia, y hablamos entre nosotros de la Juve. Sabíamos que para ganar teníamos que sacar todo el talento de los Raúl, Pedja, Morientes... y no tener miedo. Y en esos primeros quince minutos es lo que hicimos, controlarles para que no llegaran rápido arriba. Y cuando marcamos sabía que nosotros también podíamos hacer el catenaccio. Ellos tuvieron quizá más ocasiones pero nosotros acertamos y creo que al final pusimos el escudo del Madrid en su sitio con orgullo. Empezamos una nueva era, como hicieron en su día los Di Stéfano, Puskas, Gento", recordó.

Respecto a la segunda final ante Valencia, agregó. "fue un poco extraño. Se jugaba además en mi país, en el Stade de France de París. Pensaba que podía jugar y no lo hice, pero había que respetar la decisión del entrenador. Lo pensaba además porque nos habíamos enfrentado quince días antes al Valencia y jugué ese día de central".

Finalmente, se refirió a Fernando Redondo. "Todo aquel equipo me marcó. La calidad de Pedja, a quien ya me había enfrentado con el Nantes y él en el Valencia, pero ser su compañero y ver su calidad y talento, excepcionales. Seedorf, que ya sabía que era muy maduro en la Sampdoria, qué calidad tenía también, de dónde sale este hombre... Suker, que decían que era indolente, fue Pichici, Panucci, Roberto Carlos... Jugamos juntos y se crearon unos lazos especiales. Redondo era mi ídolo cuando le veía jugar y acabó siendo mi compañero. Aquel gol al United, aquel taconazo en Old Trafford... Cuando hizo ese regate yo estaba en la banda. Lo tenía todo. En el aspecto, en la forma de vestir, un tipo guapo y ya sobre el campo.... Mi maestro era Jorge Burruchaga en el Nantes, jugaba con las dos piernas, su regate... Pero Redondo lo tenía todo también. Cuando llegué al Madrid le dije: estoy muy feliz de jugar contigo porque mi estima hacia ti como jugador es altísima y estábamos embarcados en la misma aventura".