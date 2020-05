Alex Ferguson insultó y molestó a sus jugadores por no firmar autógrafos

Alex Ferguson fue un entrenador que marcó la historia del Manchester United y de la Premier League. Siempre dispuesto a satisfacer los pedidos de sus fanáticos, brindando su apoyo a sus dirigidos e innovando su estilo de juego, el estratega se robó la admiración y el respeto.

Patrice Evra recordó su etapa en Manchester United y contó una anécdota con Alex Ferguson. El futbolista señaló que el estratega es una persona que le gusta compartir con sus fanáticos y siempre está dispuesto a ayudar.

"Antes de subir al autobús estábamos realmente cansados y había una cola de fans. Los jugadores estaban como 'si no firma uno, nadie tiene que hacerlo'. Así que fuimos directos al autobús, todos, y cuando me asomé por la ventana vi a Sir Alex Ferguson firmando cada autógrafo. Juro que debió estar firmando como 45 minutos. Firmó a todos y cada uno", señaló Evra en una entrevista.

El jugador que defendió por nuevas temporadas al Manchester United indicó que cuando Ferguson subió al bus ordenó a sus dirigidos bajar y atender a los hinchas. Se molestó por la actitud de sus dirigidos y les pidió ser amigables con los fanáticos.

"¿Quién c*** os cree que son? Esa gente está pagando nuestro salario. Esa gente ha venido a verlos. ¡Ahora bajan del autobús y firman!", contó el jugador.

"No creo que yo fuera un ser humano cuando jugaba con el Manchester United. Cuando ganábamos partidos, o cuando alguien hacía algo bien, no estaba satisfecho. Siempre digo que Didier me enseñó que ganar es importante, pero que Ferguson me enseñó que ganar es algo normal", agregó.