La Premier League podría reanudarse con partidos de menos de 90 minutos

Las autoridades de la Premier League continúan analizando posibles escenarios para la reanudación del fútbol y uno de ellos, según reveló la Asociación Profesional de Fútbolistas de Inglaterra, es que los partidos sean más cortos (no 90 minutos).

Gordon Taylor, director ejecutivo, señaló que la reducción de tiempo es una opción real debido a que los futbolistas “están preocupados” por la seguridad.

"No son estúpidos. Tienen que saber que es sano volver a jugar, es su decisión. No sabemos cuál va a ser el futuro, pero conocemos las propuestas que se hacen, qué ideas manejamos, la posibilidad de hacer más sustituciones, partidos cuyas mitades no duren 45 minutos y campos neutrales”, apuntó en una entrevista a BBC Radio 4.

"Idealmente se quiere mantener la integridad de la competición y, por supuesto, eso significaba jugar en casa y fuera y tener la misma plantilla de futbolistas que antes del parón. Así que hay muchos argumentos para todos, aunque por encima de todo está el siguiente: ¿Se puede terminar la liga y se puede hacerlo con seguridad?”, agregó Gordon Taylor.

Cabe mencionar que para la vuelta de la Premier League es muy probable es que los encuentros se disputen en campos neutrales donde el brote del coronavirus haya sido controlado. Inclusive se habló de llevar el torneo a Australia.

EL DATO

Liverpool es el actual líder de la Premier League y está a una victoria del título.