Patrice Evra recuerda el incidente con Luis Suárez: “Amenazaron con matar a mi familia”

Antes de brillar en Barcelona junto a Lionel Messi y Neymar, Luis Suárez mostraba su fútbol en Inglaterra donde se consagraba como la gran figura de Liverpool allá por el 2011. Sin embargo, como en toda su carrera, el delantero charrúa protagonizó un lamentable incidente con Patrice Evra durante un duelo contra Manchester United.

El lateral francés recibió un insulto racista departe del atacante de Liverpool por lo que Suárez fue suspendido por ocho partidos fuera de la Premier League en el 2011. Pero lejos de recibir apoyo por parte de la opinión pública, Evra reveló que recibió amenazas de muerte hacia él y su familia.

"Manchester United recibió una gran cantidad de cartas de amenaza contra mí. La gente decía: 'Estamos en prisión, somos hinchas del Liverpool. Cuando salgamos, vamos a matarte a ti y a tu familia", señaló el francés.

Esto generó que el lateral izquierdo haya tenido que ser resguardado por un equipo de seguridad durante un largo tiempo: "Durante dos meses, tuve seguridad en todos los sitios donde fui. Dormían enfrente de mi casa. Allá donde fuera, la seguridad me seguía. Fue una época dura para mí, pero no tuve miedo. Mi familia sí tuvo miedo, mi esposa y mi hermano, pero no yo".

Tras el hecho, Liverpool y Manchester United volvieron a verse las caras en 2012 siendo el plato principal el rencuentro entre Patrice Evra y Luis Suárez. Durante el saludo previo al inicio del partido, el uruguayo no saludó al francés generándose un pequeño conato de bronca.

"Recuerdo, durante el partido, que me decía a mí mismo: 'Si le doy un puñetazo ahora, la gente me verá como el malo, la gente olvidará lo que me ha dicho", sentenció. Aquel encuentro terminó con una victoria de Manchester United en Old Trafford la cual generó una celebración más que llamativa del lateral francés.