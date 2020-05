Diego Buonanotte no olvida el descenso con River Plate: "Cómo no me voy a hacer cargo del descenso"

Diego Buonanotte juega en la Universidad Católica desde la temporada 2016-2017, sin embargo no deja de recordar su pasado en River Plate desde sus inicios cuando el técnico Mostaza Merlo lo subió a entrenar en Primera con 16 años, así como el título que logró con Diego Simeone y el descenso en el 2011.

"Hice todas las Inferiores, fui al colegio del club, me crié en River Plate. Y después tener que irme sin jugar, por un problema extrafutbolístico que me apartaron del equipo y más con el tema del descenso, pero las cosas se dieron así", inició contando el mediocampista en diálogo con "90 Minutos por Fox Sports".

Buonanotte también recordó su debut con River Plate. "Con Passarella tenía muy buena relación, él fue el que me hizo debutar. Tenía un diálogo constante y permanente con él y me decía que era decisión del entrenador. Me venden en diciembre (a Málaga) y me dejan cedido un semestre, ya sabía que no iba a jugar, me quería quedar sabiendo lo que se jugaba River, fue un tema con Jota Jota, fue extraño, nunca hubo una pelea, nunca le falté el respeto a él, ni una discusión. De hecho, varias veces le escribía a Almeyda, y le decía 'quiero volver a estar con ustedes desde el lugar que me toque' y me decía lo mismo ‘JJ no quiere que estés’", agregó.

Sin embargo, el futbolista de la Universidad Católica se siente responsable por el descenso de River Plate. "Uno se hace cargo de las cosas, cómo no me voy a hacer cargo del descenso. Más que nada, de la sensación de no poder hacer nada, yo estaba bautizando a mi hija en el pueblo y teníamos un televisor mientras comíamos, porque estaba jugando River contra Belgrano y ésa es la sensación que me quedó, la de no poder hacer nada", explicó.

Finalmente, Buonanotte reveló que aprendió mucho de Marcelo Gallardo, quien llegó a ser su compañero en el campo en River Plate. "Uno lo veía a Marcelo, que era un entrenador adentro del campo, y como veía el fútbol. Nadie se iba a imaginar lo que iba a llegar a hacer y lo que significa ahora para River, pero era ya era un técnico adentro de la cancha", concluyó.