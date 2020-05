Miguel Rebosio: "Le hice una huacha a Zinedine Zidane y me abrió los ojazos"

Luego de cuatro grandes años en Sporting Cristal (de 1996 al 2000), Miguel Rebosio fue transferido a Real Zaragoza para iniciar su trayectoria en Europa.

En este club el "Conejo" jugó otros cuatro años y tuvo anécdotas con los más grandes del fútbol mundial. Una de ellas con el francés Zidane Zidane, quien en aquellos tiempos defendía la camiseta del Real Madrid.

"Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró", comentó Miguel Rebosio a Uci Deportes.

"Yo mido un 1.76 cms y él 1.89 cm. Diez centímetros más. Me dijo: 'Otro caño no, otro caño no'. Y me abrió los ojazos. No maestro le dije", agregó el exjugador de la selección peruana.

Además de Real Zaragoza, Miguel Rebosio jugó en Almería de España y PAOK Salónica de Grecia. En el 2009 dio por finalizada su carrera en Sport Boys logrando el ascenso.

Youtube: MIguel Rebosio vs Zinedine Zidane (2004)