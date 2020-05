"Solo quería que Cristiano Ronaldo fallara el penal", confiesa exárbitro, Howard Webb

Howard Webb es recordado por haber arbitrado la final del Mundial Sudáfrica 2010. Aquella vez en Johannesburgo, no expulsó a Nigel De Jong pese a que le propinó una entrada artera a Xabi Alonso. Bueno aquel no fue el único error grave del juez inglés.

Durante un partido de la Premier League entre el Manchester United y Tottenham allá por el 2009. Los 'Red Devils' perdían 2-0 y complicaban sus chances para quedarse con el título.

Fue entonces cuando Webb cobró un penal en favor del United tras una supuesta falta de Gomes a Michael Carrick. En un primer momento el colegiado no dudó, pero luego se dio cuenta que su decisión fue errónea.

"Vi a Carrick llegar primero el balón y después al portero del Tottenham, Gomes, le tocó. Fue fácil pitarlo. Esperaba las protestas habituales que vemos por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes", confesó el árbitro.

Luego, al darse cuenta de su desacierto, Webb solo deseó que Cristiano Ronaldo fallase el remate desde los 12 pasos.

"En segundos me di cuenta de que me había equivocado pero mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penal", confesó.

El astro luso marcó la pena máxima y el Manchester United remontó el partido e incluso apabulló por 5-2 a los 'Spurs'.

Howard Webb tiene 48 años y se retiró en 2013 del arbitraje.