Fernando Muslera: "Boca Juniors es un club grande y siempre es lindo aparecer entre los pretendidos"

En medio de la incertidumbre por los futuros de los arqueros Esteban Andrada, Marcos Díaz y Agustín Rossi, en Boca Juniors volvió a surgir el nombre del experimentado arquero uruguayo Fernando Muslera.

El guardameta del Galatasaray pasó a ser una real opción para renovar el arco de Boca Juniors. Como se recuerda, Andrada está a punto de ser transferido, Díaz vence su contrato a mitad de año y Rossi deberá retornar a Lanús.

De primera, Fernando Muslera arrancó nombrando a su ídolo en el equipo boquense. “Mi ídolo era Córdoba, lo veía cuando atajaba en Boca Juniors”, confesó uruguayo en una entrevista a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Acto seguido, el arquero de 33 años mostró su deseo de fichar por Boca Juniors. Es un club grande y siempre es lindo aparecer entre los pretendidos de un equipo tan importante”, agregó.

Eso sí, Fernando Muslera dijo que por ahora solo son rumores que lo vinculan a Boca Juniors. “No hubo contactos, pero tampoco sé qué tan viable sería a raíz de que todavía me queda un año de contrato. No depende solo de mí, entonces puede ser un poco lejano porque he tenido distintas ofertas, pero siempre las han rechazado porque tengo contrato”, finalizó.

DATO: Fernando Muslera fue guardameta de Nacional, Lazio y en la Selección de Uruguay actuó en tres mundiales (2010, 2014 y 2018), cuatro Copas América y una Copa Confederaciones.