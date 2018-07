Fernando Muslera: "Mi error hundió las esperanzas"

El héroe se convirtió en villano. Fernando Muslera fue protagonista del blooper que sentenció la derrota de Uruguay ante Francia en los cuartos de final de Rusia 2018.

El experimentado golero salió al frente para hablar sobre este duro momento y asumió su responsabilidad en el gol de Antoine Griezmann.

"Estoy caliente, como todos. Este momento de calentura no me lo va a sacar nadie. Mi error hundió las esperanzas", declaró Muslera al término del partido.

"Veo todo lo que he logrado con esta selección y me siento más orgulloso que defraudado. Soy un agradecido a todo lo que hace el pueblo, al sacrificio que hicieron los que vinieron acá a Rusia, los que no pudieron y se quedaron allá. Les pido disculpas. Se genera una ilusión, y de mi puesto pasa que se cometen estos errores que nos llevan a salir. Es una lástima, pero hay que seguir adelante", agregó el portero del Galatasaray de Turquía.

EL DATO:

Muslera jugó su tercer Mundial luego de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.