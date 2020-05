Erling Haaland se refirió al interés del Real Madrid por ficharlo

Se acerca un nuevo mercado de fichajes en Europa y aunque este será algo distinto y con menos millones por medio a raíz de la crisis económica por las consecuencias el coronavirus, no hay duda de que Erling Haaland será uno de los focos de atención de los principales equipos del continente.

En ese marco, el joven delantero noruego se refirió acerca de los rumores que lo vinculan constantemente con el Real Madrid, equipo que se habría fijado en su gran proyección e indiscutible calidad goleadora con apenas 19 calendarios.

En declaraciones para Sky, el atacante del Borussia Dortmund dijo estar concentrado en su futuro más no en las ofertas que pueda tener sobre la mesa. "Me concentro en eso, no en la atención que se dirige hacia mí. Pienso en hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Me centro en eso", indicó.

"Sin duda comencé bien en Dortmund. Me estoy concentrando en el trabajo para mejorar cada día. Al ocuparme de los detalles aprendo cada vez más, trato de estar en la mejor forma posible", agregó también el exjugador del Red Bull Salzburgo.

Cabe destacar que Haaland llegó a principios de este año al Dortmund y desde entonces ha conseguido 12 goles en 11 partidos que jugó en la temporada, lo que le dan un 100% de efectiva que ahora mismo lo colocan como uno de los más deseados por muchos clubes.