Federico Valverde sobre recordada falta a Morata "Fue una falta limpia para no lesionar"

En enero de comienzo de año Real Madrid y Atlético de Madrid se jugaban el tiempo suplementario de la definición de la Supercopa de España, una falta de Federico Valverde sobre Álvaro Morata para evitar un gol fue comentado y el uruguayo quiso aclarar algunos puntos de aquel día.

El "charrúa" luego de esa entrada se metió en el corazón de los hinchas del Real Madrid y aunque aseguró no sentirse orgulloso expresó que en el fútbol existen situaciones para ayudar a tu equipo.

"Es algo que no se debe hacer, porque son compañeros que están jugando para el otro equipo. No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival", dijo en una entrevista concedida al diario madrileño ABC.

Por otro lado aseguró que su falta no fue para lesionar a un compañero, pero si para cortar una ocasión clara de gol que a la larga sirvió ya que el empate en el partido regular quedó igualado y por penales Real Madrid se coronó campeón.

"Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto. Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. No conozco a nadie que le guste hacer faltas, pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas".

EL DATO

Federico Valverde llegó al Real Madrid en el 2016 y luego de ser prestado una temporada al Deportivo la Coruña llegó al primer equipo en el 2018.