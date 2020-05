Francesco Totti: "Real Madrid me ofreció todo, menos la capitanía que era de Raúl"

El ex mediocampista de la selección de Italia, Francesco Totti, se animó a relatar la tentadora oferta que recibió de parte de Real Madrid en el año 2004. Por aquel entonces, 'Il Capitano' era considerado uno de los mejores volantes ofensivos del mundo.

Los 'Galácticos' ya contaban con Luis Figo, Zinedine Zidane y David Beckham. El deseo imperante de la directiva 'blanca' era juntar a Totti con estas estrellas y así seguir estableciendo el reinado que ejercían en el fútbol español y europeo.

Totti refirió que estuvo muy cerca de concretar su arribo a Real Madrid. "Digamos que tenía la intención de ir en un 80% de posibilidades al Real Madrid. Además, la Roma no estaba en su mejor momento, que digamos. Aunque es cierto que Sensi habría hecho cualquier cosa por mí. Pagaban mucho".

"El Madrid me ofrecía mucho, cualquier cosa para ir allí (entorno al puesto de Luis Figo que pudo haber ocupado). Todo, salvo la capitanía porque allí estaba Raúl, quien era el jugador que tenía que ganar más. Era el capitán, el símbolo del Madrid. Cualquiera que llegase tenía que ganar menos que él", acotó para la revista Líbero.

Finalmente, refirió que su decisión de mantenerse el AS Roma salió desde el corazón. "El Madrid me ofrecía cualquier cantidad, cualquier cantidad para ir allí. No lo rechacé, lo pensé mucho, estaba al 80%. Fue una decisión desde el corazón, pensando en la afición, en la familia, en los amigos", mencionó.

"Era hacer algo diferente a lo que todos hacían. Muchos jugadores iban al Madrid, al Barcelona, al Bayern... Me sentía diferente así. Ya era bueno, pero además era diferente, siempre con la misma camiseta", concluyó.