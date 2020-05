Zlatan Ibrahimovic solo estará diez días de baja por una lesión muscular

El último lunes Zlatan Ibrahimovic prendió las alarmar en Italia, pues se especuló que se había lesionado en el tendón de Aquiles, por lo que AC Milan decidió que el jugador debió pasar por el departamento médico para confirmar la gravedad de la lesión que sufrió el delantero sueco.

Sin embargo, los exámenes médicos arrojaron que Zlatan Ibrahimovic solo sufrió una lesión muscular y el tiempo que estará de baja apenas es de 10 días y no dos meses como se había especulado en un primer momento, cuando el atacante tuvo que abandonar los entrenamientos.

“El AC Milan informa que Zlatan Ibrahimović en el entrenamiento de ayer informó una lesión en el músculo sóleo de su pantorrilla derecha. El tendón de Aquiles está perfectamente intacto. Se realizará un examen de control instrumental en 10 días”, señaló el comunicado del club italiano en su cuenta oficial de Twitter.

Con el parón de diez días, Zlatan Ibrahimovic tendrá tiempo para recuperarse completamente de cara al reinicio de la Serie A, con fecha tentativa programada para la segunda semana de junio o probablemente la tercera, pero siempre la el mes mencionado.

"El protocolo para los partidos es muy similar al de los entrenamientos. Las fechas para el reinicio de la Serie A son el 13 o 20 de junio. El jueves lo decidiremos. He convocado a la FIGC y a la Lega Serie A para evaluar la situación y confirmar cuándo reiniciar", sentenció el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora.

La Serie A se suspendió a partir de la jornada 28, aunque no se disputó cuatro partidos de la fecha 25 (Inter vs Sampdoria; Verona vs Cagliari; Atalanta vs Sassuolo y Torino vs Parma). Y, en el reinicio del fútbol italiano, AC Milan enfrentará al Lecce de Gianluca Lapadula en una fecha y horario aún por confirmar.