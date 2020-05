Las múltiples opciones de Philippe Coutinho en la Premier League

Con un contrato que va todavía hasta el 2023 Philippe Coutinho busca la salida del Barcelona, club al que tendrá que volver una vez termine su préstamo en el Bayern Múnich al final de la temporada.

Su intención era quedarse en Cataluña sin embargo, Barza planea de todas maneras desprenderse de él a través de una venta que le genere una importante inyección económica en tiempos de crisis, de al menos 100 millones de euros.

Por ahora son muchos los clubes interesados en sus servicios en especial en la Premier League donde Chelsea y Newcastle ya preguntaron por sus situación contractual y pretensiones económicas del volante brasileño.

No obstante, el cuadro azul y el de las 'urracas' no son los únicos pues en los últimos días Arsenal, Manchester United y Leicester también se unieron a la pugna por el ex Inter de Milan hoy con 27 años.

Cabe destacar que el mismo Quique Setién ha dejado claro sus intenciones por retenerlo en el Barcelona, pues gusta mucho de su juego; sin embargo, entiende la postura del club de intentar venderlo ahora que se necesita de ingresos.

EL DATO:

Coutinho registra 8 goles en la actual Bundesliga.