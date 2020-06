Asprilla arremete contra detractores de Juan Carlos Osorio: "Los mexicanos son unos fracasados"

En defensa de su compatriota. Faustino Asprilla salió con dureza a responder a los detractores de Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana y que realizó unas declaraciones sobre el duelo ante Brasil, por los octavos de final de la anterior Copa del Mundo, que no gustaron en el país azteca.

"Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio", arremetió el exfutbolista colombiano en declaraciones a 'Blu Radio'.

Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez fueron los principales apuntados por Faustino Asprilla tras coincidir en que el técnico colombiano no supo convencer a los jugadores mexicanos ni menos aprovechar sus cualidades.

"Es una humildad que nunca van a tener. Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe no hicieron nada en la Selección y eso es lo que les duele. No soportan que a Osorio sí le haya ido bien", sostuvo.

Al mando de Juan Carlos Osorio, la selección mexicana tampoco logró el ansiado quinto partido en un Mundial Rusia 2018 al caer por 2-0 ante Brasil en los octavos de final.

A propósito del duelo ante el 'Scratch', el técnico colombiano afirmó que recibió el silencio de sus futbolistas cuando les preguntó si estaban preparados para jugar dicho partido, además de asegurar que le faltaron jugadores para ganarle a la selección brasileña.

¡EXACTAMENTE!



Juan Carlos Osorio siempre sera un gran entrenador. Un DT Menospreciado, insultado e infravalorado. El que no sabe de futbol, lo critica.



La mentalidad del futbolista Mexicano fue mediocre ¡Siempre! Salvo grandes excepciones, si no me creen, pregúntele a Menotti. pic.twitter.com/wCu4iRZUWu