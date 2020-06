Ronaldinho: “Ha sido duro, gracias a todos los que me apoyaron”

Hace más de dos meses Ronaldinho era noticia mundial. Considerado “la sonrisa del fútbol”, desde Paraguay, medios de aquel país informaban que el exjugador del Barcelona había sido detenido por las autoridades.

Luego, todas las miradas se concentraron en Asunción. Ronaldinho era encarcelado haciéndose viral sus primeras imágenes tras las rejas. Para muchos, era raro y extraño ver a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, estar en una situación así.

Ahora último, la exfigura de la Selección Brasileña concedió una entrevista al medio Mundo Deportivo en donde habló cómo la viene pasando en Asunción tras lograr pagar su fianza y pasar sus días en un lujoso hotel a la espera de su juicio.

“Ha sido duro, gracias a todos los que me han apoyado. Se los agradezco de todo corazón. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras para salir lo más pronto posible de esta tormenta”, comenzó diciendo Ronaldinho.

Luego, el también exfutbolista del Milan agregó lo siguiente: “Acá tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Hacemos deporte y academia casi todos los días. Tenemos un gimnasio donde poder trabajar y una sala que nos ha adaptado”.

Ronaldinho también señaló que el hotel en donde se encuentra, es propiedad del Barcelona y solo tiene palabras de agradecimiento. “Definitivamente estamos unidos para siempre. Siempre será mi segunda ciudad. Es el club más increíble y su afición vive en lo más profundo de mi corazón. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz”, señaló el sudamericano.

Por último, el brasileño confesó que han sido setenta días largos y que nunca olvidará esta experiencia complicada que le ha tocado vivir tomando en cuenta la situación que vive el mundo por el coronavirus.

Ronaldinho: ¿Con quién pasa sus días en Paraguay?

El exjugador del Barcelona está acompañado de su hermano, con quien está alojado en la misma habitación.

Ronaldinho: ¿En qué hotel está hospedado el brasileño?

Ronalinho pasa sus días en el Hotel Palmaroga, uno de los más lujosos de Asunción y que, además, es propiedad del Barcelona. El nacido en Porto Alegre está a la espera de su juicio.