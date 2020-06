Partidos de HOY miércoles 10 de junio [EN VIVO] Programación, canales TV y horarios

Ver Gratis EN VIVO Partidos de hoy miércoles 10 de junio en directo vía DirecTV, Fox Sports y ESPN. la Bundesliga 2 de Alemania, el fútbol de Israel, torneo de Alemania, Portugal, Austria, Costa Rica y Polonia, y todas las ligas del mundo que tendrán actividad deportiva este día.

También puedes disfrutar de las mejores repeticiones de la Copa Libertadores, Champions League, Euro y de los Mundiales.

Este miércoles 10 de junio, DirecTV transmitirá el partidazo de la Euro 2016 entre Alemania vs Francia.

Respecto al fútbol en vivo, Bayern München vs Eintracht jugarán por la Copa Alemana. La transmisión va por DirecTV.

FÚTBOL EN VIVO MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

Alemania | Copa de Alemania

13:45 Bayern München vs Eintracht Frankfurt | Semi-Final | DIRECTV Sports Peru (610)

Portugal | Primeira Liga

11:00 Vitória vs Santa Clara | Bet365, ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

13:15 Portimonense vs Benfica | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Bet365

15:30 Porto vs Marítimo | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Bet365

Austria | Bundesliga

11:30 Wolfsberger AC vs Hartberg |Bet365, Sky Sport Austria 1, Sky Go

11:30 LASK Linz vs Rapid Wien |Bet365, Sky Sport Austria 1, Sky Go

13:30 Sturm Graz vs Salzburg | Bet365, Sky Sport Austria 1, ORF eins

Costa Rica | Primera División

13:30 Grecia vs San Carlos |TD Mas, Centro America TV, FUTV, TVN

16:00 Jicaral vs Alajuelense | Tigo Sports Costa Rica

16:00 Herediano vs Pérez Zeledón | TD Mas, Centro America TV, FUTV

19:30 UCR vs Deportivo Saprissa | Tigo Sports Costa Rica

21:00 Cartaginés vs Guadalupe | TD Mas, Centro America TV, FUTV

21:00 Santos de Guápiles vs Limón | Tigo Sports Costa Rica

Polonia | Ekstraklasa

11:00 Wisła Kraków vs Raków Częstochowa |Ekstraklasa TV, Bet365, Sport 1, Canal+

11:00 Wisła Płock vs Śląsk Wrocław | Ekstraklasa TV, Bet365, Sportbox.ru

13:30 Legia Warszawa vs Arka Gdynia | Ekstraklasa TV, Bet365, Sport 1, Canal+

13:30 Łódzki KS vs Jagiellonia Białystok |Ekstraklasa TV, Bet365, Canal+ Sport 2

ESPECIAL | REPETICIONES

FOX SPORTS

Real Madrid vs PSG | Champions League

Canal 608

Hora 8:00

Boca Juniors Campeón Copa Sudamericana 2004

Canal 608

Hora 15:00



DIRECTV

Saarbrücken vs Leverkusen | Copa Alemana

Canal 610

Hora 8:00

Alemania vs Francia | Euro 2016

Canal 612

Hora: 8:00

Portugal vs Gales | Euro 2016 semifinal

Canal 612

Hora 9:00

San Lorenzo vs Atlético Nacional | Copa Sudamericana 2002 final

Canal 610

Hora 19:00

ESPN

Real Madrid vs Atlético Madrid | Liga 2011/12

Canal 621

Hora 10:00

Atlético Madrid vs Barcelona | Liga 2009/10

Canal 621

Hora 12:00