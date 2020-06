DT del Rayo elogia a Luis Advíncula: "Fue un gol muy importante con una gran jugada"

Rayo Vallecano sigue soñando gracias a Luis Advíncula. El lateral peruano convirtió un golazo y le dio el triunfo a su equipo en el reinicio del fútbol en España. En un duelo pendiente, 'La Franja' hizo sentir su superioridad al Albacete en los 45 minutos que faltaban por jugar y se puso a tres puntos de la zona de playoffs de la Liga Smartbank.

A propósito del triunfo del Rayo Vallecano, Paco Jémez valoró el triunfo en la vuelta del fútbol en el país ibérico. "El ritmo del partido me ha sorprendido para bien. Me ha gustado. Me ha llamado la atención jugar sin gente, es lo que más se echa en falta, el apoyo y el ruido de la gente”, apuntó.

En ese sentido, el técnico español acertó con las claves para imponerse al Albacete. "Si éramos capaces de conseguir un gol en los primeros minutos, íbamos a ganar mucho", explicó Jémez en conferencia de prensa.

Y aquello hizo posible Luis Advíncula, autor del 1-0 en el minuto 16 de la reanudación. "Ha sido un gol muy importante con una gran jugada de Luis Advíncula con la zurda, pero todavía quedaban 30 minutos, mucha tensión", sostuvo el DT de 50 años.

Ahora bien, Paco Jémez sabe que el triunfo ante Albacete es apenas el inicio de lo que debe ser una larga remontada en busca del ascenso a LaLiga. "Cada pieza estaba en un sitio distinto y nuestro trabajo es ponerlas en su sitio. El domingo tenemos que poner un par más y completar el puzzle. Hemos intentado transmitirnos el calor de la gente desde dentro”, puntualizó.

Justamente el próximo domingo, el Rayo Vallecano tendrá un reto superlativo: el líder Cádiz en el Estadio Ramón de Carranza.

Liga Smartbank

A falta de once fechas para el final, Rayo Vallecano (43 puntos) se encuentra muy lejos del líder Cádiz (56) y sublíder Real Zaragoza (55), pero sí con opciones de luchar el último boleto a Primera División mediante los playoffs entre el 3° y 6° de la Liga Smartbank. El ganador se adjudicará el tercer boleto de ascenso. El equipo de Luis Advíncula se encuentra a tres puntos del Elche, cuatro del Girona y a siete del Almería y Huesca.